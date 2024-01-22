على مكتب المسؤول

بلدية الفجيرة

شكا سكان ومقيمون في الفجيرة، وجود مخلفات قمامة في متنزهات بعض الحدائق وعلى المسطحات الخضراء، بعد انتهاء البعض من قضاء وقت الترفيه على الرغم من توفير حاويات قمامة في هذه المناطق. وطالب الشاكون بلدية الفجيرة بزيادة فرق الرقابة على هذه المناطق، لضبط المخالفين، وتوعيتهم بالآثار السلبية لإهمال نفايات ومخلفات الطعام في هذه المناطق التي تشهد إقبالاً من الزوار والسياح. (أبوحامد)

بلدية وشرطة الشارقة

لاحظ سائقون على شارع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قرب أكاديمية الشارقة للعلوم والتكنولوجيا، عبور أشخاص من الشارع بشكل عشوائي من دون التزام ممرات المشاة، ما يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين في حال وقوع حوادث دهس. ودعا مستخدمو الشارع، المسؤولين في شرطة الشارقة وبلدية مدينة الشارقة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات، لإيجاد حل للمشكلة. (أبوعمر)

وزارة الاقتصاد

شكا مستهلكون، عدم وضع منافذ بيع وبقالات ومحال سوبرماركت، إرشادات سعرية لكثير من المواد المعروضة على الأرفف داخلها، حيث يفاجأون أثناء دفع الفاتورة عند كاونتر المحاسب، بأسعار غير متوقعة ومبالغ فيها. وطالب الشاكون وزارة الاقتصاد بإلزام منافذ البيع والبقالات ومحال السوبرماركت، بوضع أسعار على المنتجات والمواد الاستهلاكية، حتى يستطيع المستهلك تحديد ما يريد شراءه بناء على الأسعار المدونة عليها. (أبوسلطان)