على مكتب المسؤول

«أشغال رأس الخيمة»

شكا سكان شعبية راشد في منطقة الرمس في إمارة رأس الخيمة، وجود حفر على طرق ترابية، تتسبب بتطاير الغبار على المساكن، وتلحق أضراراً بالمركبات. ودعا السكان المسؤولين في دائرة الأشغال في رأس الخيمة إلى رفع كفاءة هذه الطرق التي تخدم سكان الشعبية. (حمد البلوشي)

البلديات والشرطة

اقترح سكان على المسؤولين في إدارات البلديات والشرطة في الدولة، وضع ضوابط محددة، لمراقبة قيادة الدراجات الكهربائية (السكوترات) على الشوارع الرئيسة، مشيرين إلى أن قيادة هذا النوع من الدراجات من دون مسارات مرورية واضحة أو أنظمة محددة، تتسبب في إرباك مستخدمي الشوارع، وتؤدي أحياناً إلى حوادث مرورية لا تحمد عقباها. (أبوذياب)

حماية المستهلك

شكا سكان قرب شوارع «مراسي درايف» والأبراج في منطقة الخليج التجاري، ارتفاع أسعار سلع في بقالات ومنافذ بيع ومحال سوبرماركت بشكل مبالغ فيه، مشيرين إلى أن الأسعار ترتفع بطرق غير مبررة. وطالب الشاكون الجهات المعنية بحماية المستهلك، تكثيف الرقابة على منافذ البيع في المنطقة، بما يراعي مصلحة المستهلك والتاجر في الوقت نفسه. (أبوعبيد)