على مكتب المسؤول

وزارة الاقتصاد

شكا مستهلكون ممارسات سلبية من منافذ بيع ومحال تجارية عند طرحها عروض تخفيضات، حيث يتجاهل بعضها تدوين أسعار أساسية للسلع ونسبة الخصم، علاوة على رفع السعر الأصلي للسلعة عند الإعلان عن خصومات تصل إلى نسب كبيرة، في حين أن النسبة الحقيقية أقل بكثير. وطالبوا المسؤولين في إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بتكثيف حملات التفتيش للحد من هذه الممارسات السلبية. (أبومحمد)

بلدية خورفكان

لاحظ مرتادو استراحة السحب والمسرح الروماني والكورنيش في خورفكان، ترك البعض مخلفاتهم

من الأكياس البلاستيكية وعلب المياه والمشروبات الغازية على الأرض وفوق المساحات الخضراء، الأمر الذي يشوه المظهر العام، ويضر

بالبيئة وصحة المجتمع. وطالبوا المسؤولين في بلدية خورفكان بتكثيف حملات الرقابة وتوعية الجمهور بالآثار السلبية لمثل هذه السلوكيات. (أبوعبدالله)

شرطة العين

شكا مستخدمو طريق العين-الشويب قيادة بعض الشباب مركباتهم بسرعات عالية وتهور ما يهدد حياتهم وحياة الآخرين، وتزداد هذه التصرفات مع عطلة نهاية الأسبوع، وفي الإجازات الرسمية. وطالبوا المسؤولين في شرطة العين بالنظر في هذا الأمر، حرصاً على سلامة الجميع. (أبوبخيت)