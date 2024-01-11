على مكتب المسؤول

شرطة عجمان

نطالب نحن سكان منطقة الجرف المسؤولين في شرطة عجمان، بالنظر في أمر قيام البعض من فئة الشباب (المراهقين) بقيادة درّاجات نارية على بعض طرقات المنطقة بشكل فيه تهوّر ورعونة، ما يُشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، وتكثر تلك التصرفات في الفترة المسائية بشكل كبير، ولذا ندعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من تلك السلوكيات. (أبوراشد)

إدارات المرور

ندعو إدارات المرور في الدولة إلى تفعيل مخالفة قيادة المركبة ببطء في الشوارع الرئيسة التي تزيد السرعة فيها على 100 كيلومتر/ساعة، حيث يتسبب بعض السائقين في تكدس المركبات خلفهم بسبب انشغالهم بالتحدث في الهاتف أو مع المرافقين لهم بالسيارة، ما يسبب إزعاجاً للسائقين الآخرين، وقد يؤدي إلى وقوع حوادث. (أبوعلي)

«داماك هيلز 2»

نعاني نحن سكان «داماك هيلز 2» من انتشار الأوراق والمنشورات الدعائية التي يضعها مندوبو شركات ومطاعم خلف أبواب الوحدات السكنية، وندعو إلى إيقاف هذه التصرفات، التي تؤدي إلى تراكم المنشورات بشكل يؤثر على المظهر العام للمكان خصوصاً في حال سفر أصحاب الوحدات خارج الدولة، لذا نناشد المسؤولين في شركة داماك بالنظر في هذا الأمر. (أبويوسف)