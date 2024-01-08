على مكتب المسؤول

بلدية الشارقة

لاحظ سكان وزوّار منطقة بحيرة خالد في الشارقة، قيام البعض بإلقاء علب مشروبات غازية ومياه بلاستيكية في البحيرة، ما يؤثر في المظهر الجمالي العام لها، ويضر بالبيئة البحرية، لاسيما أن المنطقة تعد من الوجهات المهمة التي يقصدها الناس، للتنزه والاستجمام. وطالب الشاكون بلدية الشارقة بتكثيف حملات الرقابة، لمنع هذه السلوكيات الخطأ، وتعزيز التوعية بأهمية المحافظة على نظافة المناطق السياحية والبيئة البحرية. (أبومريم)

إدارات الشرطة

لاحظ سكان وقاطنون، عودة ظاهرة التسول أمام مساجد وفي أسواق متنوعة، حيث يسعى متسولون إلى استجداء المصلين والمتسوقين، للحصول على أموال منهم، ما يشكل هاجساً مقلقاً ومزعجاً للبعض، خصوصاً النساء والعائلات. وطالب الشاكون الجهات المعنية في إدارات الشرطة، تكثيف الرقابة، لضبط هؤلاء المتسولين الذين يستخدمون ذرائع وحججاً واهية، لاستغلال الناس، وكسب الأموال. (أبومحمد)

بنوك الدولة

شكا مستخدمو غرف مغلقة لأجهزة صراف آلي في بعض المناطق، تدخين البعض أثناء استخدام الأجهزة داخلها، ما يسبب إزعاجاً للآخرين، ويضرّ بصحة أشخاص يعانون أمراضاً مثل الربو أو القلب أو الضغط أو غيرها من المشكلات الصحية. ودعا الشاكون المسؤولين في بنوك الدولة إلى وضع لافتات، تمنع التدخين داخل هذه الغرف، وتخصيص موظفي أمن، أُسوة بفروع البنوك الرئيسة، لمنع هذه السلوكيات. (أبوخليل)