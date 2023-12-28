على مكتب المسؤول

بلدية عجمان

شكا سكان في منطقتي الحميدية والرقايب في إمارة عجمان، توزيع إعلانات من قبل مندوبي شركات بشكل يومي على أبواب مساكن وشقق سكنية تقطنها الأسر. وطالب الشاكون المسؤولين في بلدية عجمان باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت مقلقة بشكل كبير للسكان. (أبوعبدالله)

شرطة الفجيرة

شكا مرتادو الطريق الممتد من منطقة الفقيت إلى دبا الفجيرة، قيادة بعض الشباب دراجات نارية لا تحمل لوحات أرقام مرورية، وبسرعات كبيرة، ما يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، فضلاً عن إرباك حركة السير في الشارع. ودعا الشاكون المسؤولين في شرطة الفجيرة إلى تكثيف حملات الرقابة، للمحافظة على السلامة المرورية في الشارع. (أبوخميس)

بلدية أم القيوين

لاحظ زوار إلى كورنيش أم القيوين انتشار بقايا أطعمة وعبوات مياه ومشروبات غازية، يتركها البعض بعد قضاء أوقاتهم على الكورنيش.

ودعا الزوار المسؤولين في بلدية أم القيوين إلى تكثيف حملات الرقابة، والتوعية بأهمية المحافظة على نظافة هذه المناطق التي تعتبر متنفساً سياحياً للناس. (أبومحمد)