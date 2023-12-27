على مكتب المسؤول

بلديات الدولة

جدّد سكان في مناطق مختلفة شكواهم من إهمال البعض سياراتهم في ساحات ترابية لفترة طويلة من الزمن، حيث تتراكم عليها الأوساخ والأتربة، ما يشوّه المظهر الحضاري، ويضر بالصحة العامة. ودعا الشاكون المسؤولين في بلديات الدولة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة هذه الظاهرة، ووضع حل للمركبات المهملة التي تشغل مساحة يحتاج إليها السكان لإيقاف سياراتهم. (أبوعلي)

شرطة أبوظبي

شكا مرتادو الطريق الممتد من العين إلى أبوظبي، قيادة بعض السائقين بسرعات عالية وتجاوزات متهورة وخطرة تهدد السلامة المرورية في ظل كثافة الشاحنات على الشارع. ودعا الشاكون المسؤولين في شرطة أبوظبي إلى تكثيف الرقابة المرورية على الشارع، وزيادة عدد الرادارات المتحركة للحد من هذه التصرفات التي تهدد سلامة مستخدمي الشارع، وتسبب وقوع حوادث خطرة. (أبوفارس)

إدارات المرور

اقترح سكان على إدارات المرور إطلاق حملة لتوزيع «ستر صفراء» على ممارسي رياضة المشي ليلاً في المناطق السكنية، حتى يتمكن مستخدمو شوارع من رؤيتهم وتفادي تعرضهم للدهس في ظل عدم وجود إنارة كافية في شوارع فرعية بين مناطق سكنية. وقال مقدمو الاقتراح إنهم يعانون صعوبة رؤية أشخاص يمارسون رياضية الركض أو المشي ليلاً بين مناطق سكنية، ما يسبب لهم إرباكاً وقلقاً من وقوع حوادث دهس. (أبومحمد)