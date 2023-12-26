على مكتب المسؤول

بلديات الدولة

لاحظ مرتادون للبرّ، ترك بعض الزوّار مخلفات ونفايات في مناطق تجمعهم بعد انتهائهم من الرحلات مثل أكياس بلاستيكية وعلب مشروبات غازية وبقايا فحم الشواء، ما يضرّ بالصحة العامة والبيئة. وطالب الشاكون، المسؤولين في بلديات الدولة، بتكثيف حملات التوعية للزوّار وروّاد مناطق البر، للمحافظة على النظافة العامة في هذه الأماكن التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال فصل الشتاء. (أبومنصور)

شرطة الشارقة

شكا سكان وسائقون في الشارقة، عدم التزام سائقي درّاجات نارية بأنظمة السير والمرور، والقيادة بسرعات متهورة بهدف توصيل خدمات ومنتجات في أقصر مدة زمنية ممكنة، سيما وأن بعضهم يحاول المرور بين مركبات وشاحنات بشكل غير مرئي من النقطة العمياء أحياناً، ما يربك حركة السير وقد يتسبب في حوادث خطرة. ودعا الشاكون شرطة الشارقة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة هذا الأمر حرصاً على سلامة الجميع. (أبونايف)

شرطة عجمان

لاحظ سكان في مناطق مختلفة بإمارة عجمان، قيادة سائقي مركبات «الفان - ميني باص»، بسرعات عالية، والانحراف بشكل مفاجئ بين مسارات الشوارع، ما يعرض الآخرين لخطر وقوع حوادث مرورية. وطالب السكان المسؤولين في شرطة عجمان بتكثيف دوريات الرقابة والتوعية بأهمية التزام ضوابط السلامة المرورية على الشوارع. (أبوناصر)