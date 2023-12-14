على مكتب المسؤول

شرطة أبوظبي



لاحظ زوار ومرتادون لشواطئ أبوظبي، استخدام مراهقين دون السن القانونية، دراجات مائية من دون ارتداء سترة النجاة أو اتباع إجراءات الأمان والسلامة. ودعا الزوار الجهات المعنية والمسؤولين في شرطة أبوظبي، إلى تكثيف حملات الرقابة، وتوعية الشباب وذويهم بأهمية التزام إجراءات السلامة أثناء استخدامهم الدراجات المائية. (أبومحمد)

حماية المستهلك



لاحظ مرتادون لبعض محطات تعبئة الوقود، ارتفاع أسعار سلع ومواد غذائية فيها. ودعا الشاكون الجهات المعنية والمسؤولين في إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إلى النظر في هذا الأمر، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوحيد سقف الأسعار في منافذ البيع المنتشرة في المحطات. (أبوناجي)

بلدية الذيد

جدّد مستخدمو طريق مليحة - الذيد في الشارقة، شكواهم بشأن انتشار حيوانات سائبة على الطريق، بصورة عشوائية، على الرغم من وجود سياج على الجانبين، الأمر الذي يُربك السائقين وقد يؤدي إلى وقوع حوادث لا تُحمد عقباها. ودعا الشاكون الجهات المعنية في الشارقة، إلى إيجاد حل للمشكلة، حرصاً على سلامة مرتادي الطريق.

(أبوناصر)