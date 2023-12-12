على مكتب المسؤول

بلدية رأس الخيمة

دعا مرتادون لشاطئ شعم في إمارة رأس الخيمة إلى تكثيف حملات الرقابة على مرتادي الشاطئ الذين يتركون نفايات وبقايا قمامة وأكياساً بلاستيكية بعد الانتهاء من رحلاتهم، وتوعيتهم بخطورة هذا السلوك على البيئة والصحة العامة، وآثاره السلبية على المظهر الحضاري للأماكن السياحية الجميلة. (أبوفهد)

وزارة الاقتصاد

لاحظ مستهلكون عدم وجود لافتات أو تحذيرات توضح مدة انتهاء صلاحية منتجات تطرحها محال سوبر ماركت ومنافذ تجارية كبرى بأسعار مخفضة. ودعا الشاكون المسؤولين في وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك إلى تكثيف حملات الرقابة على منتجات وسلع تطرحها تلك المنافذ بأسعار مخفضة، خصوصاً الغذائية منها. (أبوفادي)

بلدية الفجيرة

لاحظ زوار لشاطئ البحر في الفجيرة ترك بعض الأهالي أطفالهم يمارسون السباحة على الشاطئ دون متابعتهم؛ إذ يتوغل بعض الأطفال بالسباحة داخل البحر بمفردهم، ما يهدد حياتهم بالخطر، فيما ينشغل ذووهم بالهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي. ودعا الزوار بلدية الفجيرة إلى زيادة عدد المنقذين على طول الشاطئ، وتكثيف حملات التوعية للأهل بخطورة إهمال أطفالهم أثناء ممارستهم هواية السباحة. (أبوسالم)