على مكتب المسؤول

بلدية الشارقة

اقترح سكان في المناطق السكنية بالشارقة على المسؤولين في البلدية إنشاء مواقف متعددة الطوابق في المناطق السكنية المكتظة بالسكان، بدلاً من الوقوف في الأماكن الرملية، أو الوقوف في أماكن بعيدة عن السكن، حيث يعاني البعض في الحصول على مواقف قريبة من السكن، وهذا يشكل عبئاً كبيراً على كبار السن، وهذا المقترح سيسهم في تنظيم المواقف، ويعطي بُعداً جمالياً للمدينة، وسهولة في تحرك وتنقل الأفراد. (أبومحمد)

المصرف المركزي

يعاني متعاملون من الاتصالات المتكررة التي يتلقونها من موظفي بنوك في أوقات من النهار، عارضين عليهم قروضاً وتسهيلات مالية ومرابحة للسيارات، وغيرها من الخدمات الأخرى، وتسبب هذه الاتصالات إزعاجاً مستمراً، كما أن تلك الاتصالات تستمر، على الرغم من أننا نطلب من هؤلاء الموظفين عدم معاودة الاتصال، ورفضنا لهذه العروض التي تقدمها البنوك، لذا نطالب المسؤولين في المصرف المركزي بوضع ضوابط لتقديم العروض عبر الهاتف. (أبوناصر)

شرطة رأس الخيمة

تعاني منطقتا أذن وعوافي قيادة فئة من الشباب مركبات لا تحمل أرقاماً مرورية، وبها تظليل شامل على النوافذ، وتسير تلك المركبات بسرعات جنونية وخطرة على طرقات فرعية ورئيسة، فضلاً عن التسابق و«التفحيط» الذي يحدث في ساعات متأخرة من الليل، وهذا يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، ويجب أن يتكاتف الجميع مع الجهات المعنية للقضاء على مثل هذه التصرفات الخطرة، لذا نناشد المسؤولين في شرطة رأس الخيمة النظر في هذا الأمر. (أبوسلطان)