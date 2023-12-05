على مكتب المسؤول

شرطة دبي

لاحظ عدد من مرتادي شارع عمان في منطقة عود المطينة بدبي، وجود درّاجات نارية غير مرخصة يقودها شباب بسرعات كبيرة بين المركبات، ويقومون باستعراضات خطرة تهدّد السلامة المرورية على الشارع في ساعات متأخرة من الليل، خصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع، ودعا الشاكون إدارة المرور بشرطة دبي إلى تكثيف الدوريات وتوعية هؤلاء الشباب بخطورة هذه التصرفات على حياتهم وحياة مستخدمي الشارع. (أبومحمد)

بلدية رأس الخيمة

دعا سكان وقاطنون في رأس الخيمة المسؤولين في بلدية رأس الخيمة، إلى تنظيم حملات توعية حول الآثار الصحية والبيئية السلبية لرمي علب مشروبات غازية ومائية وأكياس بلاستيكية على كثبان رملية وتحت أشجار الغاف والسمر، ما يشوّه المظهر العام للمدينة، ويضرّ بالبيئة في ظل عدم تحلل هذه المواد، خصوصاً مع دخول فصل الشتاء الذي يشهد زيادة في عدد الزوّار والسياح للحدائق ومناطق البر. (أبوياسر)

بلدية الشارقة

لاحظ سكان في مدينة الشارقة انتشار وتكاثر طيور من الغراب والحمام، على نوافذ وشرفات شقق سكنية، وتترك فضلات ومخلفات كثيرة تؤثر في الصحة العامة. لذا نطالب المسؤولين في بلدية الشارقة النظر في هذا الأمر عبر توفير أماكن خاصة لها، للمحافظة عليها وعلى البيئة الصحية لسكان الشقق السكنية. (أبونور)