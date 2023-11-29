على مكتب المسؤول

بلدية دبي

اقترح مرتادو المنطقة الصحراوية في الروية على بلدية دبي استثمار المنطقة في تنظيم فعاليات شتوية صحراوية، بحيث تصبح مقصداً سياحياً مميزاً لسكان مدينة دبي والمناطق المحيطة بها، لاسيما أن المنطقة تتضمن طرق معبدة بين الكثبان الرملية، ويتجمع فيها كثير من الأفراد والعائلات في فصل الشتاء. (أبوسلطان)

بلدية الشارقة

شكا زوّار أماكن سياحية في مدينة خورفكان ظاهرة رمي بعض الأشخاص القمامة من مركبات على الطرق وفوق المسطحات الخضراء، على الرغم من انتشار حاويات مخصصة للقمامة. ودعا الزوار بلدية الشارقة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإرشادية لتعزيز وعي الناس حول أهمية نظافة البيئة، ودورها في المحافظة على صحة الفرد والمجتمع. (أبوحسن)

إدارات المرور في الدولة

لاحظ سكان ومقيمون في مناطق عدة زيادة استخدام بعض الشباب دراجات نارية ذات دفع رباعي غير مرخصة، خصوصاً مع دخول فصل الشتاء واعتدال الأجواء، إذ يسير بعضهم بين مناطق سكنية وعلى شوارع فرعية بسرعات كبيرة، ويقومون باستعراضات بهلوانية خطرة، تهدد سلامتهم وسلامة مستخدمي الشوارع. ودعا الشاكون إدارات المرور في الدولة إلى تكثيف الرقابة، وتوعية هؤلاء المراهقين بمخاطر هذه التصرفات على حياتهم وحياة الآخرين. (أبوعبدالله)