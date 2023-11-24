على مكتب المسؤول

شرطة العين

لاحظ سكان بمنطقة المرخانية في العين، زيادة استخدام شباب ومراهقين دراجات نارية بشكل متهور، حيث يسير بعضهم على شوارع رئيسة وطرقات داخلية فرعية بسرعات كبيرة، وعكس السير أحياناً، ما يهدد حياتهم وحياة الآخرين بالخطر، ويربك حركة المرور. ودعا السكان المسؤولين في شرطة العين إلى تكثيف الرقابة على الشوارع، وتوعية الشباب بخطورة هذه التصرفات، حرصاً على سلامة الجميع. (أبوسالم)

بلدية خورفكان

شكا سائقو مركبات في مدينة خورفكان، إلقاء مخلفات وبقايا طعام وعبوات مشروبات غازية من بعض السيارات على طرق خدمية وشوارع رئيسة، وهو سلوك يضرّ بالصحة العامة والبيئة. ودعا الشاكون بلدية خورفكان إلى تكثيف حملات الرقابة للحد من هذه السلوكيات، والتوعية بأهمية المحافظة على نظافة الطرق على المستويين البيئي والصحي. (أبونايف)

بلديات الدولة

لاحظ مرتادو أماكن مخصصة لرياضة المشي، في مناطق عدة، استخدام دراجات كهربائية (سكوتر) من قبل أطفال يسيرون بسرعات عالية بين الناس وعلى شوارع رئيسة، ما يشكل خطراً عليهم في حال اصطدامهم بالمركبات أو تعرضهم لحوادث انقلاب دراجاتهم. وطالب الشاكون المسؤولين في بلديات الدولة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات السلامة لمراقبة هؤلاء الأطفال، وتخصيص مسارات محددة لهم عند استخدامهم هذا النوع من الدراجات. (أبوعبدالرحمن)