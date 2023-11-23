على مكتب المسؤول

«أشغال رأس الخيمة»

شكا سكان في منطقة مسافي برأس الخيمة، ازدحامات مرورية شديدة، خصوصاً في الصباح ومع نهاية الأسبوع، ما يتسبب في تأخر وصول الأهالي إلى منازلهم، حيث يستغرق الخروج أو الدخول للمنطقة - خلال فترة الازدحام المروري - ساعة كاملة، فيما يفترض أن يكون الزمن في الحالات الطبيعية من ثلاث إلى خمس دقائق فقط. ودعا السكان، المسؤولين في دائرة الأشغال العامة في رأس الخيمة، إلى إيجاد حلول للمشكلة. (أم شيخة)

بلديات الدولة

لاحظ سكان مناطق سكنية، وجود زراعات شجرية ونباتية في شوارع قريبة من منازلهم، تمتد أغصانها إلى مسافة تحجب رؤية السائقين أحياناً، خصوصاً عند المساكن القريبة من التقاطعات، ما يتسبب في إرباك حركة السير، ويؤدي إلى وقوع حوادث مرورية خطرة. وطالب الشاكون، المسؤولين في بلديات الدولة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية للمحافظة على سلامة المشاة، الذين قد يتعرضون لحوادث دهس أثناء عبورهم هذه الشوارع والتقاطعات. (أبوعاصم)

«تدوير»

لاحظ سكان في بعض مناطق أبوظبي، انتشار حيوانات ضالة، خصوصاً الكلاب التي تسير في مجموعات خلال الليل، ما يشكل قلقاً للسكان، خصوصاً من النساء والأطفال. ودعا الشاكون، المسؤولين في مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، إلى تكثيف حملات الرقابة في تلك المناطق حرصاً على سلامة السكان. (أبوعبدالله)