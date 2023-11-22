على مكتب المسؤول

شرطة دبي

رصد سائقون في بعض شوارع دبي، عدم التزام سائقين بضوابط الانتقال من مسار إلى آخر، حيث يقوم البعض بالانعطاف المفاجئ من مسرب إلى آخر دون التأكد من خلو الطريق ودون استخدام الإشارات المخصصة لذلك في المركبة، ما قد يتسبب في وقوع حوادث تصادم في الشارع. وناشد الشاكون شرطة دبي، بتكثيف حملات الرقابة، وتوعية المخالفين بخطورة مثل هذه السلوكيات على سلامتهم وسلامة مستخدمي الشوارع. (أبومطر)

بلدية رأس الخيمة

شكا زوار أماكن جبلية وأودية في منطقة (شوكة) التابعة لإمارة رأس الخيمة، ترك بعض الأفراد مخلفات طعام وأكياس بلاستيكية وبقايا الطعام، وفحم الشواء، دون وضعها في الأماكن المخصصة لذلك، ما يشوه المظهر العام للمكان، ويتسبب بانتشار جراثيم وبكتيريا ناقلة للأمراض. ودعا الزوار بلدية رأس الخيمة إلى تكثيف حملات الرقابة والتوعية بالآثار السلبية لهذه السلوكيات على البيئة وصحة المجتمع. (أبوحمدان)

بلدية وشرطة الشارقة

لاحظ سكان ومرتادون لمنطقة «أم فنين» في إمارة الشارقة، انتشار باعة متجولين على جانبي الشارع الممتد بين الشارقة وعجمان، يبيعون منتجات مثل المكسرات والحلويات ونباتات الزينة المنزلية، وهي ظاهرة مخالفة لأنظمة المرور وإجراءات الصحة والسلامة لبيع المنتجات الغذائية، حيث يتوقف سائقون بشكل مفاجئ لشراء بعض السلع، ما يؤدي إلى ازدحام مروري واحتمالية وقوع حوادث اصطدام. وطالب الشاكون، الجهات المعنية، بتكثيف حملات الرقابة، حرصاً على سلامة مستخدمي الطريق. (أم أحمد)