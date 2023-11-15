على مكتب المسؤول

بلدية العين

طالب زوار لمهرجان سوق القطارة التراثي في مدينة العين، بلدية العين بتوسيع مساحات مواقف السيارات، بما يضمن استيعاب أعداد الزوار من مختلف مناطق الدولة، لاسيما أن المهرجان يقع في حي شعبي تحيطه المساكن، ما يصعّب على الزوار - في أحيان كثيرة - الحصول على مواقف لركن سياراتهم، وحضور الفعاليات، خصوصاً أنه من المهرجانات التراثية الرائدة على مستوى الدولة. (أبوسيف)

«طرق الشارقة»

شكا سكان في منطقتي النوف «2» و«4» في الشارقة، قلة الشوارع المعبدة والإنارة الكافية، حيث تعاني المنطقة، العتمة ليلاً. ودعا السكان المسؤولين في الجهات المعنية، وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، إلى تسريع العمل لإنجاز البنية التحتية، واستكمال الإنارة في المنطقتين اللتين تشهدان كثافة سكانية جيدة. (أبوإبراهيم)

«طرق دبي»

دعا مرتادون لمضمار القدرة، المسؤولين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي إلى توسعة مواقف السيارات في المضمار للدراجات الهوائية، إذ يكثر إيقاف المركبات خلال الفترة الصباحية، لدرجة أنه يتم إيقافها على طرف الطريق بعد الدوار مباشرة باتجاه مشروع الميرا، ما يتسبب في ارتباك مروري، وعرقلة حركة السير. (أبوسالم)