على مكتب المسؤول

بلدية الفجيرة

شكا سكان في منطقة قدفع بالفجيرة، انتشار ظاهرة الكلاب الضالة التي تجوب شوارع المنطقة وتسير على شكل مجموعات خلال الليل، وهي ظاهرة تشكل خطراً على سلامة السكان، وخصوصاً النساء والأطفال. ودعا الأهالي الجهات المعنية في المنطقة، والمسؤولين في بلدية الفجيرة، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات، لوضع هذه الحيوانات في أماكن آمنة مخصصة لها، حرصاً على سلامة أهالي المنطقة. (أبوأحمد)

شرطة العين

لاحظ مرتادون لشارع ناهل - الهير في العين، انتشار دراجات نارية لا تحمل لوحات مرورية، ويقودها أشخاص بسرعات عالية، وأحياناً عكس اتجاه حركة السير، ما يشكل خطراً على حياة سائقيها وحياة الآخرين. وطالب الشاكون، المسؤولين في شرطة العين، بتكثيف دوريات الرقابة، والتوعية بخطورة قيادة الدراجات النارية غير المرخصة، والحوادث المؤلمة التي قد تنتج عنها. (أبومحمد)

شرطة الشارقة

شكا مرتادون لطريق مليحة باتجاه وادي الحلو في الشارقة، من مخاطر التسابق بين المركبات، خصوصاً بين الشباب الذين يستعرضون مهاراتهم بسرعات جنونية تهدد حياتهم وحياة مستخدمي الشارع، وتُربك حركة السير. وطالب الشاكون، شرطة الشارقة، بتكثيف دوريات المرور على الشارع، ووضع رادارات لضبط المخالفين، كما دعوا إلى التوعية بالآثار السلبية لهذه الظاهرة، للمحافظة على سلامة الجميع. (أبوعبيد)