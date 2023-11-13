على مكتب المسؤول

شرطة العين

شكا سكان في منطقتي الفوعة والطوية بالعين، انزعاجهم من أصوات درّاجات نارية ذات دفع رباعي، يقودها شباب مراهقون بين المساكن ويستعرضون في ما بينهم في الشوارع، ما يهدد حياتهم بالخطر، ويتسبب في وقوع حوادث مرورية خطرة. ودعا الشاكون المسؤولين في شرطة العين إلى تكثيف الرقابة المرورية والتوعية بخطورة هذه الاستعراضات التي تهدد حياة الشباب، وتنعكس سلباً على السلامة المرورية وسلامة المجتمع عموماً. (أبوحمد)

مراكز تسوّق

لاحظ سكان في منطقة مردف بدبي، ترك عربات تسوّق في مواقف السيارات وعلى جوانب الشوارع والأرصفة وبين بعض المساكن وعلى المساحات الخضراء أحياناً، ما يشوّه المنظر العام للمكان. ودعا الشاكون إدارة المراكز التجارية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع خروج عربات التسوّق خارج نطاق المراكز التجارية، وتوعية المتسوّقين بإعادتها بعد الانتهاء من استخدامها إلى المناطق المخصصة لها في المراكز التجارية القريبة من المنطقة. (أبوعبدالله)

«هيئة الطرق» في الشارقة

يعاني سائقون كثافة ازدحام مروري عند جسر ناشيونال في الشارقة للقادمين من إمارة دبي وبالعكس، وطالب الشاكون هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة بالنظر في هذه المشكلة، وإيجاد حلول بديلة، مؤكدين أن الازدحام الصباحي يؤخرهم عن أشغالهم ويتسبب في تأخير أبنائهم عن المدارس. (أبوسعيد)