على مكتب المسؤول

بلديات

لاحظ سكان وزوّار، تجدد ظاهرة البصق في الشوارع وأمام مراكز تجارية ومطاعم، ما يضرّ بالصحة العامة والبيئة ويشوّه المظهر الحضاري للشوارع. وطالب الشاكون بتكثيف حملات الرقابة للحد من هذه السلوكيات الضارة، والتوعية بتأثيراتها السلبية على صحة الفرد والمجتمع، خصوصاً أنها تسبب في نقل الأمراض، مع العلم بأن البلديات فرضت مخالفات تراوح بين 200 و500 درهم على مثل هذه السلوكيات. (أبوسيف)

«عناية»

طالب منتسبون إلى «عناية» للتأمين الصحي بالنظر في تضمين فحوص طبية لا تشملها تغطية البطاقة الصحية، خصوصاً في ما يتعلق بفحوص وتحاليل المرأة الحامل، إذ لا تغطيها بطاقة عناية، وبالتالي تكون كُلفتها باهظة جداً على المراجع، إذ تراوح مثل هذه الفحوص ما بين 2000 و3500 درهم. (أم سلطان)

وزارة الاقتصاد

لاحظ مستهلكون عدم وضع لافتات ولوائح إرشادية توضح مدة انتهاء صلاحية المنتجات المعروضة للتخفيضات في منافذ بيع كبرى وبعض محال السوبرماركت، ما يُشكل حالة من القلق والتوجس لدى المستهلكين حول صلاحية استخدامها. وطالب الشاكون وزارة الاقتصاد، بإلزام تلك المنافذ بوضع تحذيرات تبيّن صلاحية منتجات التخفيضات في حال كانت صلاحيتها قريبة من الانتهاء، حرصاً على صحة المستهلكين ومصلحة منافذ البيع في الوقت نفسه. (أبوحمد)