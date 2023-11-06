على مكتب المسؤول

وزارة الاقتصاد

لاحظ مستهلكون في الآونة الأخيرة وجود فروقات كبيرة في أسعار المنتجات في مراكز تسوق مختلفة ومحال تجارية، وهذا الأمر يعتبر استغلالاً للمستهلك. وطالب الشاكون المسؤولين في إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بضرورة تشديد الرقابة على بعض المحال التجارية لوضع ضوابط لفروقات الأسعار، في بعض السلع والمنتجات. (أبوحسن)

بلدية عجمان

شكا سكان في منطقة الجرف في عجمان، توزيع أوراق ومنشورات دعائية، يضعها مندوبو شركات ومطاعم متعددة، خلف أبواب مساكن وشقق بالمنطقة، إذ تتراكم المنشورات على نحو يشير إلى عدم وجود أصحابها، خصوصاً خلال سفرهم خارج الدولة. ودعا الشاكون الجهات المعنية إلى تكثيف حملات الرقابة للحد من هذه الظاهرة. (أبويوسف)

بلديات الدولة

شكا سكان، انتشار محال بيع مستلزمات التدخين قرب بعض الأحياء السكنية، وبيع الدخان ومستلزماته لمن هم دون سن 18 عاماً، ما يشكل خطراً على الأطفال ويقلق أولياء الأمور، لذا يرجى من الجهات المعنية النظر في هذه المشكلة ووضع ضوابط محددة لبيع مثل هذه المنتجات بين المناطق السكنية، للمحافظة صحة المراهقين وأبناء المجتمع عموماً. (أبوأحمد)