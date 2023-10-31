على مكتب المسؤول

«داماك»

شكا سكان وقاطنون في مشروع داماك هيلز (2) في دبي، ظاهرة وضع إعلانات على أبواب المساكن، يوزعها مندوبو شركات بشكل يومي، سواء من مطاعم أو من محال تجارية عدة، مؤكدين أن هذا الأمر أصبح مزعجاً ومقلقاً في الوقت نفسه، لذا يرجى من المسؤولين في شركة داماك النظر في الأمر، ووضع ضوابط تضمن راحة القاطنين والسكان في المنطقة. (أبوأحمد)

بلديات الدولة

شكا سائقو مركبات على مستوى الدولة ظاهرة الوقوف العشوائي للدرّاجات الهوائية في الأماكن العامة وفوق الأرصفة وفي المواقف المخصصة للمركبات، وعند أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات الإرشادية، ما يشوّه المنظر العام، خصوصاً على الطرق الفرعية والرئيسة، ويطالب الشاكون المسؤولين في بلديات الدولة بتوفير مواقف نظامية للدرّاجات، حفاظاً على المظهر العام. (أبوناصر)

شرطة الشارقة

يعاني مرتادون لمنطقة البداير في منطقة المدام بالشارقة قيادة سائقين مركباتهم بسرعات عالية وتجاوزات خطرة، خصوصاً فئة الشباب، في أيام نهاية الأسبوع، وهي سلوكيات تربك الآخرين، وتشكل خطراً على حياتهم، مع العلم أن المنطقة تشهد إقبالاً جيداً من السياح خلال الإجازات والعطلات الأسبوعية، لذا يرجى من شرطة الشارقة تكثيف دوريات المرور، والتوعية بخطورة هذه التصرفات التي تنعكس سلباً على الجميع. (أبوخليفة)