87 متنافساً في «تحدي تكنولوجيا المعلومات لأصحاب الهمم»

تحتضن إمارة أبوظبي، خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الجولة النهائية من مسابقة تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي للشباب من أصحاب الهمم 2023. وتستقطب المسابقة 87 متسابقاً من 15 دولة يجتمعون في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، ونحو 406 متسابقين يشاركون عبرالشبكة العنكبوتية من 13 دولة، وتنظم المسابقة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في كوريا الجنوبية، وشركة «إل جي إلكترونيكس».

وشهدت الجولات التمهيدية للمسابقة تأهل دولة الإمارات ونجحت خمسة فرق إماراتية من أصل ثمانية في ضمان التأهل للجولات النهائية من المسابقة.

وخضع الطلاب لبرامج مكثفة للتدريب وصقل المهارات في مختبرات كلية الهندسة في جامعة العين بأبوظبي، وشمل تدريبهم مجالات متخصصة، بما في ذلك تحدي إنشاء وتحرير العرض التقديمي باستخدام (البوربوينت) و(تحدي الأكسل)، وتحدي البحث والاستفادة من المعلومات لمعالجة مشكلات الحياة اليومية باستخدام الإنترنت، وتحدي السيارة الذكية الإلكتروني الإبداعي، الذي يقيّم مهارات استخدام برنامج (سكراتش) لبرمجة السيارات ذاتية القيادة، وتحدي إنترنت الأشياء الإلكتروني الإبداعي.

وقال مدير مكتب إدارة المشاريع في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أسعد حواس الصديد، إن هذا التعاون بين «زايد العليا» وشركائها من المجتمع المحلي، يأتي متوائماً مع استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020-2024، الداعمة لأصحاب الهمم في مختلف مراحل الحياة.

• 406 متسابقين يشاركون عبر الشبكة العنكبوتية.