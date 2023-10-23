على مكتب المسؤول

شرطة أبوظبي

دعا مستخدمون لشارعي (العين-دبي) و(أبوظبي-دبي) المسؤولين في شرطة أبوظبي إلى النظر في رفع سرعة الشارعين إلى 160 كيلومتراً في الساعة بدلاً من 140 كيلو متراً في الساعة، باعتبارهما من الشوارع الخارجية الحيوية لإمارة أبوظبي، ويتضمنان حارات واسعة تتميز بجودة عالية تلبي ظروف السرعة المطلوبة. (أبوسلطان)

شرطة الشارقة

لاحظ زوّار استراحة السحب في مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة، وجود اختناقات مرورية، خصوصاً خلال أيام الإجازات الأسبوعية. ودعا الزوّار المسؤولين في شرطة الشارقة إلى توفير حلول مناسبة لمثل هذه الاختناقات المرورية أثناء محاولة الوصول إلى الاستراحة، بسبب كثافة الإقبال عليها. (أبوعبدالله)

«داماك»

طالب سكان في منطقة «هيلز 2» بدبي المسؤولين في شركة «داماك» بالنظر في إنشاء مسجد كبير يستوعب أعداد المصلين في المنطقة، مشيرين إلى أن المسجد المتوافر حالياً في المنطقة لا يستوعب أعداد المصلين كافة، خصوصاً يوم الجمعة. (أبوسيف)