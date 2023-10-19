على مكتب المسؤول

بلدية عجمان

لاحظ زوار ومرتادون لشاطئ الزوراء في عجمان عدم التزام بعض زوار الشاطئ بقوانين وإجراءات السلامة، إذ يقوم البعض برمي النفايات على الشاطئ، أو يترك الفحم مشتعلاً وينصرفون، خصوصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع. وطالب الزوار المسؤولين في الجهات المعنية وبلدية عجمان بتكثيف الرقابة، والتوعية بقواعد السلامة، لاسيما أن المنطقة أصبحت مقصداً سياحياً وترفيهياً مهماً للعائلات وسكان عجمان عموماً. (أبوحمد)

بلديات الدولة

شكا سائقون انتشار باعة متجولين عند إشارات مرور ضوئية في بعض إمارات الدولة، يبيعون سلعاً ومنتجات من دون وجود رقيب خاص على سلامة هذه المنتجات، فضلاً عن أنها غير معروفة المصدر أو جودة المحتوى. ودعا الشاكون البلديات على مستوى الدولة إلى معالجة هذه الظاهرة غير الحضارية التي قد يترتب عليها مشكلات صحية واجتماعية، كما أنها تشوه المظهر الحضاري للمكان. (أبوراشد)

شرطة الشارقة

شكا مرتادون لشارع الإمارات (العابر)، من دبي باتجاه الشارقة، ازدحامات مرورية بشكل يومي، وتزداد كثافتها عند تقاطع مليحة - الشارقة في الفترة المسائية. ودعا الشاكون المسؤولين في شرطة الشارقة إلى إيجاد حلول لمشكلة الازدحام المروري للمحافظة على انسيابية الحركة المرورية وعدم تأخر مستخدمي الشارع فترات طويلة عن أسرهم. (أبوعلي)