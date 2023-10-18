على مكتب المسؤول

مستشفيات خاصة

شكا مرضى في بعض المستشفيات الخاصة بأبوظبي، طول الانتظار في بعض أقسام الطوارئ، ما يؤدي إلى تكدس المراجعين فترة طويلة. وطالب المرضى إدارات هذه المستشفيات بزيادة عدد الأسرّة والكادر الطبي خصوصاً في المناوبات الليلية، وإعطاء الأولوية للأطفال وكبار السن والحالات المرضية الحرجة. (أبوراشد)

شرطة الشارقة

شكا سكان في بنايات قريبة من شارع الوحدة والكورنيش في الشارقة، ارتفاع أصوات دراجات نارية تتسابق ليلاً عبر الشارعين، وتُصدر ضجيجاً عالياً، ما يسبب إزعاجاً بشكل كبير للقاطنين، خصوصاً الأطفال الذين ينامون باكراً استعداداً لليوم الدراسي في اليوم التالي، وطالب السكان المسؤولين في شرطة وبلدية الشارقة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط هذه التصرفات، للمحافظة على السلامة المرورية وراحة السكان. (فهد)

بلديات الدولة

لاحظ سكان في مناطق عدة من إمارات الدولة، ترك سيارات مهملة لفترات طويلة في ساحات ترابية وبين مناطق سكنية وقرب محال تجارية، ما يصعب على القاطنين الحصول على أماكن لصف سياراتهم الخاصة. ودعا السكان المسؤولين في بلديات الدولة إلى إيجاد حل لهذه المشكلة، لتسهيل حركة القاطنين والمحافظة على المظهر الجمالي للمناطق. (أبوصالح)