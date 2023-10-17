على مكتب المسؤول

شرطة الشارقة

شكا سكان بشعبية الرفادة ونزوى في منطقة المدام بالشارقة، انزعاجهم الشديد من أصوات صاخبة تصدر من مركبات تمر في المنطقة، بالإضافة إلى استعراضات دراجات نارية بشكل متهور. وطالب الشاكون الجهات المعنية وشرطة الشارقة بتكثيف الرقابة المرورية على المركبات، والتوعية بخطورة استعراضات الدراجات النارية، للمحافظة على سلامة الجميع. (أبوحمد)

بلدية العين

لاحظ سكان في مدينة العين، انتشار إعلانات عشوائية لتأجير وحدات سكنية في المساحات الممتدة من منطقة هيلي إلى الفوعة، مؤكدين أن ملصقات الإعلانات تنتشر بشكل مكثف خصوصاً على الدوارات واللوحات الإرشادية والأشجار، مشيرين إلى أن أصحاب الوحدات السكنية يستغلون نشر إعلاناتهم على الشوارع بشكل مجاني دون الوعي بتشويه المنظر الجمالي للمدينة. ودعا الشاكون الجهات المعنية لوضع ضوابط لتنظيم نشر هذا النوع من الإعلانات، للمحافظة على المنظر الحضاري للمدينة. (أبوسلطان)

شرطة عجمان

شكا مرتادون لشوارع رئيسة في عجمان، قيادة دراجات نارية على الطرقات الرئيسة والفرعية بشكل طائش ومتهور، ما يعرض حياة مستخدمي الشوارع للخطر، ودعا الشاكون شرطة عجمان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتكثيف حملات التوعية حول خطر مثل هذه السلوكيات، من أجل تعزيز السلامة المرورية على الشوارع كافة. (أبوحسن)