على مكتب المسؤول

مرور خورفكان

لاحظ سكان في مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة ممارسة رياضة المشي في شوارع داخلية لبعض المناطق السكنية، خصوصاً في فترة الليل، على الرغم من وجود أماكن مخصصة ومؤهلة لهذا النوع من الرياضات. ودعا السكان المسؤولين في الجهات المعنية إلى زيادة حملات التوعية، وتوجيه محبي هذا النوع من الرياضات إلى المسارات المخصصة لها. (أبونوح)

بلدية الفجيرة

شكا مرتادون لطريق قدفع التابع لإمارة الفجيرة، بالاتجاه إلى مدينة خورفكان، تعطل مصابيح بعض أعمدة الإنارة، ما يسبب إرباكاً للسائقين ليلاً، خصوصاً الذين يعانون مشكلات في الرؤية، مثل كبار السن. ودعا الشاكون المسؤولين في بلدية الفجيرة إلى رفع كفاءة الإنارة، وصيانة الأعمدة التالفة، لتصبح الرؤية أكثر وضوحاً على الشارع، حرصاً على السلامة العامة للجميع. (أبومحمد)

شرطة المدام

يعاني مستخدمون لشارع المدام مليحة في منطقة المدام التابعة لإمارة الشارقة، قيادة شباب دراجات نارية بسرعات عالية وأصوات مزعجة على الشارع، وقيام البعض بحركات بهلوانية، قد تتسبب في وقوع حوادث مرورية لا تحمد عقباها. وطالب الشاكون المسؤولين في إدارة شرطة المدام بتكثيف دوريات المرور وحملات التوعية بأخطار هذه السلوكيات الخاطئة على الشوارع، للمحافظة على حياتهم وحياة السائقين الآخرين. (أبوسيف)