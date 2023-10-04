على مكتب المسؤول

شرطة الشارقة

شكا زوّار لإمارة الشارقة وجود ازدحام مروري على شارع وميدان التعاون قرب مركز إكسبو، إضافة إلى مرور مشاة من مناطق غير مخصصة لهم بين السيارات، ما يسبب ازدحاماً مرورياً وقد يؤدي إلى وقوع حوادث خطرة، خصوصاً في أيام الإجازات الرسمية والفعاليات والأنشطة التي تقام في إكسبو الشارقة. ودعا الزوّار الجهات المعنية إلى توسعة الشارع وإضافة مسارات أخرى وزيادة الأماكن المخصصة لعبور المشاة، لتسهيل انسيابية حركة المركبات وتفادي الحوادث المرورية. (أم أحمد)

بلدية الفجيرة

لاحظ مرتادون لشاطئ «الفقيت» في دبا الفجيرة ترك بعض الزوّار مخلّفات وبقايا طعام وعبوات مياه ومشروبات غازية قرب الشاطئ، ما يشوّه المنظر الجمالي للمنطقة الشاطئية ويضرّ بالبيئة والصحة العامة. ودعا الشاكون الجهات المعنية إلى تكثيف حملات التوعية والرقابة على مثل هذه المناطق للحد من هذه الظاهرة والمحافظة على الصحة العامة، لاسيما أن «الفقيت» من الأماكن السياحية الجاذبة للزوّار. (أبوحمدان)

«أوقاف رأس الخيمة»

دعا أهالٍ في إمارة رأس الخيمة المسؤولين في مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في رأس الخيمة، إلى تكثيف حملات النظافة في بعض المساجد، مؤكدين أهمية استخدام معقمات ومعطرات ومطهرات في مرافقها الخدمية، خصوصاً في دورات المياه، حتى يتمكن المصلون من أداء فرائضهم براحة وسكينة وطمأنينة. (أبوريم)