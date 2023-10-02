على مكتب المسؤول

عناية

يواجه بعض عملاء شركات التأمين صعوبة في تغطية العلاجات في مراكز صحية ومستشفيات، مشيرين إلى أن ذلك يكبّدهم مبالغ مالية كبيرة، خصوصاً في المستشفيات ذات التخصصات المحددة. وطالب عملاء من حاملي بطاقة التأمين الصحي «عناية» في أبوظبي، المسؤولين في شركة التأمين بضم مستشفيات كبرى وصيدليات لا تغطيها البطاقة، خصوصاً مستشفيات الولادة والأطفال، وغيرها من التخصصات الطبية الأخرى. (أبومريم)

البلدية وشرطة دبي

لاحظ مرتادون لشارع القدرة في دبي، ظهور حيوانات سائبة بين الفينة والأخرى ترعى على جانبي الشارع، ما يشكل خطراً على مرتاديه ويُربك السائقين، خصوصاً بعد جسر شارع الإمارات، على الرغم من وجود سياج معدني على كتفي الطريق. ودعا المرتادون الجهات المعنية إلى تكثيف حملات الرقابة، وتوعية أصحاب الحيوانات بالأخطار المحتملة إذا ما اقتربت من الشارع. (أبومحمد)

بلديات الدولة

شكا مواطنون ومقيمون عودة هواية تربية الحيوانات المفترسة بمختلف أنواعها، وتبادل بيعها وشرائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي هواية خطره تهدد السكان، خصوصاً إذا انتشر بعضها قرب المناطق السكنية. ودعا الشاكون بلديات الدولة، إلى تشديد الرقابة على هذه الظاهرة، وتكثيف حملات التوعية بخطورتها، التزاماً بالقانون الذي يحظر استيراد أو بيع الحيوانات المفترسة، إلا من قبل الجهات المرخصة. (أبوعمر)