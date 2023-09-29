على مكتب المسؤول

بلديات الدولة

اقترح مواطنون ومقيمون، ضرورة تخصيص أماكن محددة لتوزيع حاويات القمامة بين الأحياء السكنية أو التجارية، بهدف تنظيمها وسهولة الوصول إليها، بدلاً من تركها بشكل عشوائي، وذلك حرصاً على المظهر العام للمناطق الواقعة فيها. (أبوحميد)

بلدية عجمان

شكا أشخاص يمارسون رياضة المشي على كورنيش عجمان، من سرعات الدرّاجات الكهربائية «السكوترات» التي تنتشر بشكل كبير في المنطقة، ما يُشكل خطراً على أصحابها وعلى مرتادي الكورنيش، مشيرين إلى أن هؤلاء يسيرون بسرعات عالية تزعج من يمارسون رياضة المشي. ودعوا إلى وضع ضوابط لاستخدام هذه الدراجات، تفادياً لأي حوادث اصطدام، حرصاً على السلامة العامة للجميع. (أبوعمرو)

حماية المستهلك

لاحظ سكان شوارع «مراسي درايف» والأبراج بمنطقة الخليج التجاري، ارتفاع أسعار بعض السلع في البقالات ومحال السوبرماركت بشكل مبالغ فيه، مشيرين إلى أن هناك ارتفاعاً لأسعار سلع ومنتجات غير مبرر.

ودعوا الجهات المعنية بحماية المستهلك إلى تكثيف حملات الرقابة والتوعية، بما يضمن المحافظة على القوة الشرائية للمستهلكين ومصلحة البقالات ومحال السوبرماركت في الوقت نفسه. (أبوأحمد)