على مكتب المسؤول

شرطة دبي

لاحظ مواطنون ومقيمون في دبي، انتشار ظاهرة التسول عند الإشارات الضوئية، حيث يبادر بعض الأشخاص إلى تنظيف زجاج السيارات في منطقة سوق نايف بدبي بشكل طوعي لاستعطاف السائقين لإعطائهم مبالغ بسيطة من المال. وطالب الشاكون شرطة دبي باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة التي تشكل حرجاً كبيراً لمرتادي المنطقة، خصوصاً النساء. (أبومحمد)

إدارات المرور

دعا مرتادون للشوارع الرئيسة إدارات المرور إلى تفعيل مخالفة «قيادة المركبة ببطء في الشوارع الرئيسة»، خصوصاً على الشوارع التي تزيد السرعات فيها على 100 كيلومتر في الساعة، لأن بعض السائقين يقودون ببطء شديد ما يؤدي إلى عرقلة حركة السير، ويتسببون في تكدس المركبات خلفهم. (أبوناصر)

بلدية وشرطة الشارقة

شكا سكان بمنطقة القليعة في الشارقة عدم وجود مواقف شاغرة للسكان في «حي الشرق» بسبب إيقاف مرتادي المحال التجارية مركباتهم أمام البنايات السكنية، ما يتسبّب في عرقلة الدخول والخروج من المنطقة، كما يشكل هذا السلوك عبئاً على كبار السن في السير والوصول إلى مداخل بناياتهم السكنية. وطالب الشاكون المسؤولين في البلدية وشرطة الشارقة بتنظيم وقوف المركبات، وتوعية مرتادي المحال التجارية بأهمية تسهيل دخول وخروج سكان المنطقة. (أبوفادي)