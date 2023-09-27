على مكتب المسؤول

شرطة رأس الخيمة

لاحظ أهالٍ في رأس الخيمة، انتشار باعة جائلين قرب مناطق حيوية وشوارع رئيسة، مشيرين إلى أن هؤلاء يحاولون استعطاف المارّة والسائقين، عبر بيع سلع مثل عبوات مياه، وسواك، وسجادات صلاة، ما يثير قلق السائقين والناس، خصوصاً النساء والأطفال حول خضوع تلك السلع للرقابة. وطالب الشاكون الجهات المعنية بحملات تفتيشية للحد من هذه الظاهرة، وتوعية الأفراد بكيفية التعامل مع هؤلاء البائعين خصوصاً الذين يتخذون من هذه المنتجات وسيلة للتسول. (أبومصطفى)

شرطة عجمان

طالب أولياء أمور طلبة شرطة عجمان، بتخصيص دوريات مرورية، تساعد على ضبط حركة السير أثناء ذهاب أبنائهم وعودتهم من مدارس في منطقة النعيمية خلال فترتي الصباح والظهر، حيث لاحظ أولياء الأمور عبور أبنائهم الشوارع من المدارس وإليها بشكل عشوائي، ما يهدد حياتهم للخطر خصوصاً في ظل الازدحام المروري. ودعوا الجهات المعنية إلى توفير أماكن مخصصة لعبور الطلبة إلى مدارسهم بشكل آمن. (أبومحمد)

طرق الشارقة

شكا سكان في منطقة القليعة، التابعة لإمارة الشارقة، السرعات غير القانونية لمركبات ودراجات على شوارع خدمية مؤدية إلى المنطقة، ما قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية لا يحمد عقباها. وطالب السكان مسؤولي هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة بوضع مطبات اصطناعية لإلزام قائدي المركبات على تخفيف السرعات، ووضع لوحات إرشادية تحدد السرعات المسموح بها في مثل هذه الشوارع، حفاظاً على سلامة السائقين وسكان المنطقة. (أبومريم)