على مكتب المسؤول

شرطة رأس الخيمة

طالب مرتادون لشارع «المنامة - أذن»، شرطة رأس الخيمة، بتكثيف دوريات الرقابة لضبط مخالفات السرعات التي يرتكبها سائقون على الشارع، خصوصاً في الفترة المسائية مع نهاية الأسبوع، ما يُربك مستخدمي الشارع، ويشكل خطراً على سلامة المارة. ودعوا الجهات المعنية إلى زيادة عدد الرادارات على الشارع لضبط المخالفين، وتنفيذ حملات توعية بمخاطر تلك السلوكيات. (أبوسعيد)

«التربية والتعليم»

شكا أولياء أمور طلبة في مدارس حكومية وخاصة من الواجبات الدراسية التي تفرضها بعض المدارس على الطلبة في الصفوف الأولى، وتستنفد وقت الأطفال والأسر بالكامل، مشيرين إلى أن هذه الواجبات تثقل كاهل الأمهات اللاتي يواصلن تدريس أطفالهن حتى ساعات متأخرة من المساء. ويطالب أولياء الأمور، خصوصاً الأمهات، مسؤولي وزارة التربية وإدارات المدارس، بمعالجة بعض واجبات الطلبة داخل المدرسة لتخفيف العبء عن الأمهات. (أبوسالم)

إدارات البنوك

شكا متعاملون مع بنوك من تكرار اتصالات مندوبين في أوقات غير مناسبة أثناء النهار، لتقديم عروض تتضمن قروضاً وتسهيلات مالية ومرابحة للسيارات، وغيرها من الخدمات الأخرى، مشيرين إلى أن هذه الاتصالات تسبب إزعاجاً كبيراً لهم. ويطالب المتعاملون مسؤولي البنوك بوضع ضوابط معينة للتواصل مع العملاء المحتملين لتقديم العروض. (أبومحمد)