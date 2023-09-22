على مكتب المسؤول

شرطة الشارقة

يشكو مرتادو مناطق صناعية في الشارقة من قيادة دراجات نارية على الطرقات بشكل عشوائي ومتهور وسرعات تشكل خطراً على حياة أصحابها والآخرين، فضلاً عن أن معظم هذه الدراجات لا تحمل لوحات مرورية.

وطالب الشاكون بتكثيف الدوريات المرورية في هذه المناطق، وفرض عقوبات على المخالفين، للحد من الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة. (أبوحامد)

تدوير

طالب سكان في مدينة العين المسؤولين في مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) بتنظيم حملة توعية حول الطرق والإجراءات السليمة للتعامل مع النفايات العامة، والزراعية والتخلص منها بالشكل الصحيح عبر القنوات والأدوات المعتمدة التي يوفرها المركز للسكان، إذ رأى السكان أن الرمي العشوائي للنفايات الزراعية أمام أسوار المنازل، يؤثر في البيئة والصحة والسلامة في المدينة ويشوه المنظر العام ويضر بالبيئة وصحة الفرد والمجتمع عموماً. (أبوسيف)

بلدية أبوظبي

شكا سكان في مناطق مختلفة بأبوظبي من الإعلانات التي يوزعها مندوبو الشركات بشكل شبه يومي على أبواب المساكن والشقق السكنية، خصوصاً في الأبنية التي تقطنها الأسر، حيث أصبحت الظاهرة مزعجة ومقلقة في آن معاً. وناشد السكان المسؤولين في البلدية والجهات المعنية بتشديد الإجراءات الرقابية على هذه الظاهرة، وإلزام أصحاب العمارات بوضع ضوابط لمنع دخول المندوبين إلى الشقق السكنية بشكل عشوائي. (أبوحسن)