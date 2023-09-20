على مكتب المسؤول

أشغال رأس الخيمة

يشكو سكان في عدد من مناطق رأس الخيمة، وقوف الشاحنات الثقيلة بالقرب وبين المناطق السكنية بشكل مستمر، الأمر الذي يسبب الإزعاج للأسر ويعرض البيئة للأضرار. ويطالب السكان، المسؤولين في دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوف الشاحنات في الأحياء السكنية، وتوفير مواقف مخصصة لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. (أبوطارق)

شرطة دبي

طالب سائقو مركبات خفيفة، شرطة دبي بتكثيف الحملات التفتيشية على شارع لهباب - جبل علي، للتعامل مع بقايا إطارات تالفة تنتشر على الشارع، وهي ناتجة عن انفجار إطارات متهالكة للشاحنات أثناء سيرها على الطرق، الأمر الذي يتسبب في إرباك مستخدمي الشارع ويعرضهم للخطر.

وناشد السائقون شرطة دبي، بتفعيل مخالفات على السائقين الذين يهملون تنظيف بقايا الإطارات التالفة وتركها وسط الشارع. كما دعوا إلى تكثيف حملات التوعية للسائقين لإجراء صيانة دورية لإطارات الشاحنات، حفاظاً على السلامة المرورية. (أبوغانم)

وزارة الاقتصاد

اقترح مستهلكون على المسؤولين في وزارة الاقتصاد إنشاء مراكز تسوّق خاصة بالخضراوات والفواكه العضوية، تكون تحت إشراف الوزارة مباشر، وتوضع منتجات وطنية عضوية بأسعار في متناول الجميع، بعيداً عن بعض المحال التي تبيع مثل هذه المنتجات من الخضراوات والفواكه بأسعار مبالغ فيها بشكل كبير. (أبوصالح)