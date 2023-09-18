على مكتب المسؤول

وزارة الاقتصاد

نطالب نحن المستهلكين، مسؤولي وزارة الاقتصاد بإلزام محال السوبر ماركت والمنافذ التجارية الكبرى، بوضع بيانات أو نشرات إرشادية توضح صلاحية المنتجات التي تطرحها بأسعار مخفضة في حال كانت صلاحيتها قريبة من الانتهاء، إذ إن هذا الأمر يضلل بعض المستهلكين الذي يفاجأون بقرب انتهاء صلاحية هذه المنتجات. (أبوسلطان)

وزارة الداخلية

تنتشر ظاهرة التسول في مناطق عدة بالدولة، لكنها تزداد في أوقات ومناسبات معينة، حيث يدعي عديد من المتسولين المرض أو تعرضهم لظروف صعبة ويفترشون الطرقات ومداخل التسوق وأمام المساجد بحثاً عن محسنين يتصدقون عليهم، على الرغم من وجود قنوات رسمية للمساعدات مثل الجمعيات والمؤسسات الخيرية على مستوى الدولة. ولا شك في أن هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الإماراتي قد تخفي وراءها مشكلات كثيرة، لذا أناشد الإدارات المعنية في وزارة الداخلية تكثيف حملات ضبط المتسولين وإطلاق برامج توعية تعرف الجمهور بمخاطر هذه الظاهرة. (أبوإياد)

بلدية مليحة

يشكو مرتادون لطريق (مليحة-الذيد) في الشارقة بشأن وجود جمال سائبة تشكل خطراً كبيراً على سلامة مستخدميه، حيث تسبب محاولات دخولها إلى الطريق هاجس خوف وربكة للسائقين، خصوصاً في حال العبور من جانب إلى آخر بشكل مفاجئ وعشوائي، والمشكلة أن هذا الأمر يتكرر بين فترة وأخرى، لذا أناشد المسؤولين في بلدية مليحة بوضع حل للمشكلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات مع ملاكها لمراقبتها ومنعها من الرعي قرب الطرقات الرئيسة أو الفرعية، حرصاً على سلامة مستخدمي الطريق وتفادياً لحوادث لا تحمد عقباها. (أبوسيف)