على مكتب المسؤول

شرطة الشارقة

نعاني نحن مرتادي الطرق في الشارقة قيادة سائقي دراجات نارية تابعين لشركات متخصصة في توصيل طلبات المطاعم والخدمات الأخرى، بسرعات عالية، فضلاً عن تجمعهم بشكل كبير خصوصاً عند إشارات المرور، إذ إن هذا الأمر يربك السائقين الآخرين، كما أن بعض سائقي تلك الدراجات يسيرون بسرعات جنونية وخطرة على الطرقات أثناء خلوها من المركبات، خصوصاً في ساعات الليل المتأخرة، لذا أناشد شرطة الشارقة النظر في هذا الأمر. (أبوصالح)

بلدية رأس الخيمة

شكا مستخدمون للطريق الممتد من حتا باتجاه مناطق الحويلات ووادي القور والمنيعي في رأس الخيمة وجود أغنام سائبة ترعى على أطراف الطريق، وتشكل خطراً كبيراً على السيارات والمارة، والمشكلة أنها تقطع الطريق بشكل مفاجئ، ما يسبب ربكة شديدة للسائقين، وبعض ملاك تلك الأغنام يتركونها ترعى في الجبال والوديان، لكن تصبح خطرة حال دخولها وسيرها على الطريق بمحاذاة المركبات، لذا أناشد المسؤولين في بلدية رأس الخيمة وضع حلول مناسبة لمنع وجود الأغنام على الطرق، حفاظاً على السلامة المرورية. (أبوخميس)

بلديات الدولة

مازلنا نلاحظ بصق أشخاص من جنسيات دول آسيوية على الأرصفة والممرات، خصوصاً عند الخروج من الأسواق، وإضافة إلى أنه سلوك غير حضاري، فهو يسهم أيضاً في نشر عدوى الفيروسات المختلفة بين الأفراد، لذا أناشد المسؤولين في بلديات الدولة فرض عقوبة على من يمارس مثل هذه التصرفات غير الحضارية وغير اللائقة. (أبومحمد)