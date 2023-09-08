على مكتب المسؤول

«طرق دبي»

نطالب المسؤولين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، النظر في توسعة مواقف السيارات بمضمار القدرة للدرّاجات الهوائية، إذ يكثر إيقاف المركبات خلال الفترة الصباحية، لدرجة أن إيقاف المركبات يتم على جانب الطريق بعد الدوار مباشرة باتجاه مشروع «الميرا»، ما يسبب إرباكاً لدى الغير. (أبوأحمد)

بلدية عجمان

نعاني نحن سكان في مناطق مختلفة بإماة عجمان من الإعلانات التي يوزعها مندوبو شركات يومياً على أبواب البنايات والشقق السكنية، وتحديداً في البنايات التي تقطنها الأسر، حيث إن هذا الأمر أصبح مزعجاً، خصوصاً مع عدم مبالاة حراس بعض البنايات بالأمر، لذا نناشد المسؤولين في البلدية النظر في هذا الأمر. (أبوعامر)

بلدية خورفكان

نعاني نحن مرتادو استراحة السحب والمسرح الروماني والكورنيش في خورفكان، من قيام بعض الزوّار بترك مخلفات القمامة من أكياس بلاستيكية وعلب المياه والمشروبات الغازية دون أن يتم وضعها في حاويات القمامة المنتشرة في كل مكان من الاستراحة، وهذا الأمر يدل على قلة وعي وثقافة أولئك الزوّار بالمحافظة على نظافة المكان، لذا نناشد المسؤولين في بلدية خورفكان النظر في هذه المشكلة التي تتفاقم في أيام نهاية الأسبوع. (أبوفيصل)