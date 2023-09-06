على مكتب المسؤول

«التربية والتعليم»

تفرض بعض المدارس أعباء دراسية على الطلبة في الصفوف الأولى، وتستنزف وقت الأطفال والأسر بالكامل، فما أن ينتهي الطالب من حصصه في الساعة الثانية بعد الظهر، حتى تبدأ الأمهات بالتدريس الذي يستمر حتى ساعات متأخرة من المساء، وهذا عبء كبير على الأمهات.

نطالب المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بوضع خطط دراسية تراعي حاجة الطفل إلى اللعب والاسترخاء، بعد يوم دراسي شاق، وتضع راحة الأمهات في الحسبان، لأن ما يحصل عليه الطالب في المدرسة ليس أكثر من عناوين، وتتحمل الأم عبء التدريس بالكامل. (أم سلطان)

بلدية أبوظبي

نرتاد الطريق الممتد من دوار مدينة زايد العسكرية باتجاه الطريق المؤدي إلى منطقة سويحان، ونواجه مشكلة زحف الكثبان الرملية من السياج الموجود على الطريق، إلى داخل الشارع، مسبباً إرباكاً للسائقين.

نأمل من المسؤولين في بلدية مدينة أبوظبي وضع حلول لهذه المشكلة. (أبوفهد)

بنوك الدولة

يفاجأ مستخدمون لأجهزة الصراف الآلي الموجودة في غرف مغلقة، برائحة سجائر محترقة، إذ لا يتردد البعض في إشعال سجائره خلال الوقت الذي يقضيه في سحب النقود، ما يسبب إزعاجاً شديدا للآخرين، خصوصاً غير المدخنين.

نطالب المسؤولين في بنوك الدولة بتخصيص موظف أمن، خصوصاً للأجهزة المرتبطة مباشرة بمكان فرع بنك ما، أو بوضع لافتات تمنع التدخين داخل هذه الغرف. (أبومعاذ)