على مكتب المسؤول

بلدية الشارقة

نحن سكان في الشارقة، نعاني انتشار وتكاثر الحمام، لأنه يعشش على نوافذ المنازل، ويخلف كميات كبيرة من الفضلات. نأمل من البلدية توفير بيئة مناسبة لهذه الطيور، بعيداً عن المناطق السكنية.

كما نأمل توفير أماكن مظللة لها، تسمح لهواة الطيور بتقديم الماء والطعام لها، بدلاً من وضعهما على أطراف النوافذ. (أبوسعيد)

وزارة الاقتصاد

نطالب المسؤولين في إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بتشديد الرقابة على المحال التجارية ومخالفة التجار الذين يبالغون في أسعار السلع والمنتجات.

كما نرجو من المعنيين زيادة حملات التوعية بين أفراد المجتمع، وحثهم على أن يؤدوا دورهم تجاه الغش في الأسعار، إذ لوحظ في الآونة الأخيرة وجود فروق كبيرة في سعر المنتج نفسه ما بين مراكز التسوّق والمحال التجارية. (أبوسارة)

شرطة رأس الخيمة

نعاني نحن سكان منطقة الدقداقة في رأس الخيمة قيادة بعض السائقين مركباتهم بسرعات شديدة، تُشكل خطراً على حياة مستخدمي الطريق الآخرين، كما أنها تسبب إزعاجاً للسكان.

ويلاحظ سكان المنطقة أن هؤلاء السائقين لا يبالون بسلامة الأشخاص الموجودين حولهم، إذ يقودون مركباتهم بطيش وتهوّر كبيرين.

ويصل الأمر أحياناً إلى تنظيم تحديات في ما بينهم، خصوصاً في الساعات المتأخرة من الليل.

نطالب الجهات المعنية بضبط هذه التصرفات، حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين، ومنعاً للإزعاج الذي تسببه مركباتهم للسكان. (أبومحمد)