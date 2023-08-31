على مكتب المسؤول

داماك

ينزعج كثير من سكان منطقة «داماك هيلز 2» في منطقة «اليفرة 3» في دبي من جراء قيام عمال بقرع أبواب الوحدات السكنية يومياً، لعرض تقديم خدمات زراعية أو إجراء أعمال صيانة أو غيرها، فضلاً عن توزيع بطاقات دعائية للشركات.

ومن المستغرب دخول العمال إلى هذه الأحياء السكنية على الرغم من وجود رجال أمن على البوابات.

أناشد المسؤولين في داماك العقارية اتخاذ إجراء حيال هذه المسألة. (أبوصالح)

بلديات الدولة

يستخدم أطفال ومراهقون «السكوتر» الكهربائي في الأماكن المخصصة لرياضة المشي، ويسيرون بين الأطفال والنساء بسرعات شديدة. ولا تقتصر هذه الظاهرة على منطقة بعينها، بل تمتد لتشمل غالبية مناطق الدولة، على الرغم من أن قيادة الدراجات بهذه الطريقة تشكل خطراً على حياة مستخدميها، لأنها تعرضهم للاصطدام بالمركبات، فضلاً عن احتمال اصطدامها بمستخدمي الطريق الآخرين من المشاة.

نأمل من المسؤولين في بلديات الدولة النظر في هذا الأمر، وإعادة النظر في السماح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، بقيادة الدراجات. (أبوماهر)