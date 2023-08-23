على مكتب المسؤول

وزارة الاقتصاد

ترفع شركات التوصيل رسوم الخدمات لديها بشكل مبالغ فيه، خصوصاً بعد زيادة الإقبال على التسوّق الإلكتروني في الفترة الأخيرة، وزيادة طلبات التوصيل للمنازل.

ولكن ارتفاع الأسعار غير مبرر، ويعتبر استغلالاً لحاجة الناس.

والأمل أن يبادر المسؤولون في إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بالنظر في هذه المشكلة ومحاولة وضع حل لها. (أبوياسر)

إدارات المرور

نرى كثيراً من السائقين يستخدمون هواتفهم أثناء القيادة على طرق الدولة، وفجأة ينحرفون بمركباتهم باتجاه المسرب الآخر دون انتباه للمركبات الموجودة خلفهم، ما يعرضهم ويعرض الآخرين لوقوع حوادث مرورية خطرة.

الأمل أن نرى المسؤولين في إدارات المرور في الدولة يضاعفون الجهود الرقابية، أو يغلظون عقوبة استخدام الهاتف أثناء قيادة المركبات. (أبوسلطان)

دوائر التنمية الاقتصادية

نطالب المسؤولين بدوائر التنمية الاقتصادية في الدولة بإعادة النظر في قانون منح تراخيص محال تأجير الدراجات النارية في المدن، سواء بإغلاقها أو تخصيص أماكن مسيجة لها.

لقد لاحظنا جميعاً أن هذه المحال تشكل خطورة كبيرة على روادها، بعدما تسببت فعلاً في حدوث وفيات وإصابات مختلفة نتيجة تأجيرها من شباب أقل من السن القانونية، حصلوا عليها من خلال دفع شخص بالغ لاستئجارها ليوم أو أكثر، ونقلها لأمكنة نائية وقيادتها بعيداً عن إجراءات السلامة. (أبوحمود)