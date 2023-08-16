على مكتب المسؤول

«أشغال رأس الخيمة»

يعاني كثير من سكان منطقة الرمس، في إمارة رأس الخيمة، قيام شركة إنشاءات بعمل إحلال للطرق الفرعية في المنطقة منذ أشهر، وتوقفها المفاجئ عن العمل منذ شهرين تقريباً، قبل إنجاز العمل، من دون أن نعرف سبباً لذلك، أو موعداً لمعاودة العمل.

تواصلنا مع الجهات المعنية، ولكننا لم نتلق رداً منها. نناشد المسؤولين في هيئة الأشغال العامة في رأس الخيمة النظر في هذا الأمر، والمبادرة بوضع حلول عاجلة له. (حمد البلوشي)

شرطة دبي

نطالب المسؤولين في شرطة دبي بتنظيم حملات تفتيش مكثفة للتأكد من سلامة إطارات الشاحنات التي تستخدم طريق جبل علي-لهباب، إذ نلاحظ انتشار بقايا إطارات على طول الطريق، نتيجة تعرضها للانفجار بتأثير من ارتفاع درجة حرارة الجو هذه الأيام.. وهو ما يسبب ربكة للسائقين الآخرين، وربما قد يؤدي إلى حوادث مرورية. (أبوحمدان)

بلدية الذيد

نطالب المسؤولين في بلدية الذيد في إمارة الشارقة بوضع ضوابط لمُلاك الإبل التي تتركها ترعى بين الشعبيات السكنية، وتقتات على المزروعات الموجودة أمام المساكن، أو تتسبب في نثر حاويات القمامة وتطاير الأكياس البلاستيكية خلال بحثها عن الطعام.

للأسف، هذه مشكلة متكررة، وقد سبق أن قدمنا شكاوى عدة للجهات المعنية، بهذا الشأن آملين أن تتخذ إجراءات إيجابية لحلها، ولكن دون جدوى، ولاتزال الجمال السائبة تتجول في الشعبيات بحرية، وتشكل إزعاجاً مستمراً لنا. (أبوراشد)