على مكتب المسؤول

مراكز التسوق في الشارقة

نعاني نحن مرتادي مراكز التسوق والمحال التجارية الكبرى في الشارقة ترك متسوقين عربات التسوق بين المركبات بعد نقل مشترياتهم منها، ما يتسبب في إعاقة حركتنا، وقد يؤدي هذا السلوك إلى وقوع حوادث مرورية في حال تحركت عربات التسوق بفعل الرياح باتجاه مسار السيارات بشكل مفاجئ.

وما يثير الاستغراب إصرار متسوقين على هذا السلوك مع أن هناك أماكن مخصصة لوضع العربات. نناشد المسؤولين في المراكز التجارية بالشارقة تخصيص عمال يتولون نقل العربات من مواقف السيارات لتسهيل الحركة على الآخرين. (أبوفهد)

بلدية أبوظبي

نطالب نحن مرتادي الطريق الممتد من دوار مدينة زايد العسكرية باتجاه الطريق المؤدي إلى منطقة سويحان، بوضع حلول لمشكلة زحف الكثبان الرملية على السياج الموجود على الطريق، ما يسبب ربكة لبعض السائقين. ونناشد المسؤولين في بلدية أبوظبي النظر في هذا الأمر. (أبوأحمد)

بلدية رأس الخيمة

نفاجأ بوجود حيوانات سائبة ترعى على أكتاف طريق الجير-الرمس، في رأس الخيمة، ما يسبب ربكة لكثير من السائقين، لأنه ينذر بوقوع حوادث مرورية.

كما أن ظاهرة انتشار الحيوانات السائبة تمثل معضلة أمام جهود التطوير والتجميل، نتيجة عبثها المستمر بالمزروعات. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لمصادرة هذه الحيوانات فإنها تظهر بين فترة وأخرى مجدداً، ما يؤكد الحاجة إلى إجراء أكثر حسماً. لذا نناشد المسؤولين في البلدية وضع حل نهائي لهذه المشكلة. (أبومحمد)