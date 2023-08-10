على مكتب المسؤول

بلدية العين

نشكر بلدية مدينة العين على الجهود التي تبذلها في الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة والطرق وغيرها، فقد ذللت العقبات بإزالة الأشجار المتساقطة والأغصان والألواح الخشبية المتطايرة بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الماضية في منطقة الهير، والطريق الرئيس الممتد إلى مدينة العين. كما أنها سخرت كل الإمكانات المطلوبة لتسهيل الحركة المرورية على الطرق. (أبوسيف)

تأمين السيارات

نعاني نحن ملاك السيارات ارتفاع أسعار تأمين السيارات بشكل كبير، دون وجود سقف، فقد كان تأمين السيارات ذات الدفع الرباعي (ضد الغير) 550 درهماً، وارتفع حالياً ليبلغ 950 درهماً، وهو ارتفاع كبير في السعر، على الرغم من وجود تفاوت بين شركة وأخرى.

نناشد المسؤولين في الجهات المعنية النظر في هذا الأمر. (أبوفالح)

شرطة رأس الخيمة

نطالب نحن مرتادي طريق الطويين – أذن، مروراً بطريق الشاحنات المؤدي إلى شارع الإمارات، المسؤولين في شرطة رأس الخيمة بالنظر في التجاوزات غير القانونية من قبل سائقي الشاحنات، وسيرهم على المسار الأيسر بسرعات شديدة، فضلاً عن الازدحام الكبير للشاحنات عند بداية منطقة أذن، وسيرها بأعداد كبيرة، خصوصاً في ساعات الذروة، وما يسببه ذلك من ربكة للسائقين الآخرين.

نتمنى وضع حد لتجاوزات الشاحنات، وتسببها في إرباك السائقين الآخرين. (أبوحمد)