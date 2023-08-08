على مكتب المسؤول

بلديات الدولة

تنتشر محال بيع مستلزمات التدخين بالقرب من الأحياء السكنية، في الإمارات الشمالية.

ويبيع أصحاب هذه المحال الدخان ومستلزماته لمن هم دون سن الـ18 عاماً، مستغلين غياب الرقابة المباشرة.

نتمنى منع ترخيص هذه النوعية من المحال في مناطق الأحياء السكنية، بسبب ما تشكله من تهديد لصحة الشباب. (أبوسالم)

بلدية عجمان

يوزع مندوبو شركات إعلانات ورقية عن بضائع ومنتجات وخدمات مختلفة، يفاجأ بها السكان متراكمة على أبواب مساكنهم، في مناطق «الراشدية والرميلة»، وتحديداً في البنايات التي تقطنها العائلات.

واللافت أن هذا يحدث في ظل لا مبالاة من غالبية حراس البنايات.

نناشد المسؤولين في البلدية النظر في هذا الأمر. (أبوسعيد)

شرطة الفجيرة

يقود بعض الشباب دراجاتهم النارية بشكل متهور، على الطريق الممتد باتجاه شاطئ الفقيت في الفجيرة.

والأرجح أنها دراجات غير مرخصة، لأنها لا تحمل لوحات أرقام.

ونشهد في كثير من الأوقات، خصوصاً في الفترة المسائية، مباريات في السرعة، كما لو كان الطريق حلبة سباق. هذا السلوك يربك سائقي المركبات، خصوصاً أن الدراجات تصدر ضجيجاً مزعجاً. كما أنه يشكل خطراً على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق الآخرين. نناشد المسؤولين في شرطة الفجيرة النظر في هذا الأمر. (أبوخليل)