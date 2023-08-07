على مكتب المسؤول

إدارات المرور في الدولة

يتعمد بعض السائقين عدم ترك مسافة أمان بين مركباتهم والمركبات الأخرى، ما يتسبب في ارتباك السائقين وقد يؤدي إلى حوادث مرورية.

وهناك أمر آخر، هو سير الشاحنات والحافلات في المسار الأيسر على الطرق الرئيسة، خصوصاً الطرق السريعة الخارجية، إذ تسير الشاحنات بسرعات أقل من السرعة القانونية للمسار، ما يسبب إزعاجاً للسائقين الآخرين، خصوصاً أن المسار مخصص للسيارات الصغيرة. نناشد المسؤولين في إدارات المرور تركيب أجهزة رادار لضبط المركبات التي تسير على سرعات أقل من السرعة القانونية للطريق. (أبوأحمد)

شرطة وبلدية خورفكان

يمارس أشخاص من هواة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، في مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة، رياضتهم على الطرق العامة والرئيسة في المدينة، ما يُشكل خطراً على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق الآخرين.

نرجو من الجهات المعنية والمسؤولين في بلدية وشرطة خورفكان توفير مسارات خاصة لهذه الهواية، ومنع ممارسيها من استخدام الطرق غير المخصصة لهم. (أبومحمد)

بلدية المدام

تتجمع مياه الصرف الصحي بكثرة وتطفح حول الممرات الداخلية بين البنايات السكنية، في منطقة المدام التابعة لإمارة الشارقة، ما يتسبب في انتشار الروائح الكريهة، ويشكل إزعاجاً للسكان. كما أن هذه المياه تكون مرتعاً للحشرات والبعوض، مما ينقل الأمراض أيضاً.

نناشد المسؤولين في الجهات المعنية، وضع حلول لهذه المشكلة. (أبوفائز)