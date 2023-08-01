على مكتب المسؤول

بلدية دبي

يشكو سكان في منطقتي مردف والورقاء في دبي، انتشار روائح الصرف الصحي بصورة لا تطاق، خصوصاً في الفترة المسائية مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

لذا نناشد المسؤولين في بلدية دبي النظر في هذا الأمر.

(أبوأحمد)

شرطة العين

ينتشر متسولون في مركز مدينة العين خصوصاً عند المحال التجارية، وأغلبهم من جنسيات عربية.

نلفت انتباه المسؤولين في إدارة التحريات في شرطة العين إلى هذه السلوكيات، لأنها بدأت تنتشر في مناطق أخرى. وندعو الجميع إلى عدم التعاطف مع هذه الحالات التي يتخذ أصحابها من التسول وسيلة للكسب بطرق غير شرعية.

(أبوحامد)

شرطة دبي

يتسابق سائقون من الشباب بسرعات عالية وجنونية على طرق عامة وشوارع في منطقة الورقاء الثالثة في دبي، وتكثر هذه السباقات في نهاية الأسبوع خصوصاً في الفترة المسائية والساعات المتأخرة من الليل، ما يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين.

نناشد المسؤولين في إدارة المرور في شرطة دبي، تكثيف الدوريات وضبط المتهورين الذين لا يتقيدون بالضوابط والمعايير.

(عبدالله أبوبكر)