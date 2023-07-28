على مكتب المسؤول

شرطة خورفكان

يلاحظ السائقون على طريق منطقة الحراي في مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة، أن بعض السائقين يقودون مركباتهم بسرعات عالية وجنونية، إضافة إلى تسابق الشباب على الطريق، وهذا يشكل خطراً على حياة السائقين ومستخدمي الطريق. وهذا السلوك يتكرر بشكل دائم.

نطالب المسؤولين في شرطة خورفكان بزيادة عدد أجهزة الرادار، وتكثيف الدوريات المرورية على الطريق، لوقف هذه التصرفات الطائشة. (أبومحمد)

بلدية المدام

نحن من أهالي شعبية رفادة في منطقة المدام التابعة لإمارة الشارقة، نأمل توفير شبكة صرف صحي بعيدة عن المنازل، حيث نعتمد على صهاريج الصرف بشكل دائم لسحب المجاري، ما يتسبب في انتشار الروائح الكريهة ويثير انزعاج القاطنين.

نناشد المسؤولين في بلدية المدام النظر في هذا الأمر، والعمل على إيجاد حل له. (سكان من المنطقة)

«الاتحادية للكهرباء والمياه»

يتكرر انقطاع الكهرباء عن منطقة شعم والمناطق السكنية القريبة منها في إمارة رأس الخيمة، بشكل مفاجئ، ويستمر الانقطاع أحياناً لأكثر من ست ساعات متواصلة، وهو أمر يصعب تحمّله خاصة في فصل الصيف، ويضطر بعض السكان إلى البحث عن أماكن مكيفة لأطفالهم وأهاليهم من كبار السن.

نناشد الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، إيجاد حلول بديلة في حال انقطاع الكهرباء أو حدوث خلل فيها. (أبومريم)